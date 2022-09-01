Диетолог рассказала, как приготовить полезные заправки для салатов

Если надоело есть обычный овощной салат, то всегда можно его разнообразить заправкой. Причем хорошо, когда соус не перебивает пользу основных ингредиентов. Рассказываем, как приготовить заправки, с которыми блюдо заиграет новыми вкусами, но останется диетическим.

На оливковом масле

С помощью идеально подобранной заправки можно полностью изменить вкус блюда, а "скучные" овощи превратить в настоящий кулинарный шедевр, рассказала Москве 24 диетолог Ольга Шестакова.

"Самый простой вариант – лимонно-оливковый соус. Достаточно смешать сок цитруса, масло и зерновую горчицу. Такая заправка идеально сочетается с зеленью и свежими томатами, делая их вкус более насыщенным", – отметила она.

Еще можно приготовить средиземноморский соус айоли. Экзотическое название в переводе с французского означает "чеснок и оливковое масло" – они являются основными ингредиентами заправки.





Ольга Шестакова диетолог Наливаем в пиалу 10 граммов оливкового масла, раздавливаем два зубчика чеснока, выжимаем чайную ложку лимонного сока, добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем. Затем просто заправляем салат. Такой соус также идеально дополнит запеченные овощи, мясо и рыбу.

Одна из лучших заправок – это итальянский песто. У соуса яркий освежающий вкус. К тому же он универсален: сделает необычным салат, превосходно дополнит мясо и птицу, приготовленные в духовке, придаст пикантности гарниру из крупы. Рыба, запеченная с песто, приобретет своеобразный нежный вкус, рассказала диетолог.

Свое название соус получил от итальянского слова pesto – "растирать". В оригинале его готовят, тщательно перетирая все ингредиенты пестиком в мраморной ступке. Но намного быстрее его сделать при помощи блендера.

Для этого понадобится три зубчика чеснока, 70 граммов базилика, 80 миллилитров оливкового масла, а также 30 граммов кедровых орехов, 50 граммов пармезана и соль по вкусу.

Сначала базилик и орехи надо прокрутить в блендере. Затем добавить в чашу нарезанный чеснок, мелко натертый пармезан, оливковое масло и соль. Взбить всю смесь еще раз – соус готов.

С натуральным йогуртом

Полезную заправку к салату можно сделать также на основе натурального йогурта. Очень вкусным получается соус с добавлением орехов, отметила диетолог.

"В чашу блендера положите 40 граммов натурального йогурта, несколько листочков тимьяна, столовую ложку кедровых орехов, соль и перец по вкусу. После этого нужно смешать ингредиенты. Лучше всего он подходит для блюд из запеченных овощей", – пояснила Шестакова.

Салаты из свежих овощей идеально дополнит греческий соус. Для его приготовления понадобится 50 граммов огурца, зубчик чеснока, две столовые ложки натурального йогурта и чайная – оливкового масла. Кроме того, в заправку нужно добавить 20 граммов маслин и пять веточек укропа.

Все ингредиенты, кроме огурца, надо смешать в блендере. Зеленый овощ натереть на мелкой терке и добавить в готовую смесь. В конце все составляющие хорошенько перемешать.

Если хочется необычных вкусовых сочетаний, то можно приготовить сырно-медовый соус, посоветовала диетолог.





Ольга Шестакова диетолог Смешайте две столовые ложки йогурта или сметаны, 30 граммов тертого твердого сыра, чайную ложку меда, соль и перец по вкусу. Получится сладковатый соус, который очень интересно будет сочетаться со свежими овощами.

Еще одна необычная заправка из йогурта – с добавлением мягкого сыра. С ней станет вкусным свежий салат, запеченные овощи, картофель и даже крупы.

Для приготовления понадобится 100 граммов натурального йогурта, 50 граммов адыгейского сыра или брынзы, две дольки чеснока, а также чайная ложка оливкового масла, четыре листика мяты, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты следует взбить в блендере и заправить блюдо готовым соусом.