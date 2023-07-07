Кардиолог рассказал, как защитить пожилых родственников от инфарктов на даче

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Летний сезон представляется серьезным вызовом для пенсионеров, которые выезжают активно отдыхать на дачи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главного кардиолога Минздрава, гендиректора НМИЦ имени В.А. Алмазова Евгения Шляхто.

По его словам, такие экстремальные состояния, как жара, влажность, чрезмерные нагрузки, могут сильно повлиять на заболеваемость и смертность пожилых людей.

Специалист посоветовал им пройти профосмотр и диспансеризацию перед поездкой на дачу или хотя бы поговорить с врачом. Во время самого дачного отдыха лучше всего не находиться на открытом солнце, не перегреваться и пить много воды.

В противном случае у пожилого человека может наблюдаться повышение давления, нарушение ритма, а также обострение ишемической болезни сердца или нарастание сердечной недостаточности.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, как не заразиться менингококковой инфекцией. В частности, необходимо не забывать про личную гигиену, а также регулярно убираться в помещении с применением моющих средств.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каким группам людей рекомендуется следить за уровнем холестерина в крови.

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