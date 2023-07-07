В Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам привиться против менингококковой инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На фоне роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, россиянам порекомендовали привиться от этого заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирину Королеву.

Она отметила, что на сегодня разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции. Они направлены на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам менингококка.

Несмотря на то, что прививка от менингококковой инфекции не является обязательной, ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в рамках региональных календарей профилактических прививок, добавила Королева.

Эксперт отметила, что вакцинация против этой инфекции показана практически всем при условии, что на момент прививки у взрослого или ребенка нет острого заболевания.

Помимо этого, у любой вакцины есть свои возрастные ограничения, разобраться в которых поможет врач, заключила Королева.

Накануне Роспотребнадзор зафиксировал случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. 6 июля стало известно о смерти одного из заболевших. Позднее скончался еще один человек.

На этом фоне Следственный комитет по Свердловской области начал проверку. В Сысертскую ЦРБ госпитализировали шесть сотрудников Ozon. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Впоследствии число случаев заражения менингококковой инфекцией выросло до восьми. Два из них закончились летальным исходом, заявили Роспотребнадзоре.

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми