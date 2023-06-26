Врач рассказал, как избежать травм на даче

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Чтобы избежать травм во время работ на даче, необходимо заранее подготовиться к труду. Также важно обезопасить себя от жары и переутомления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-ортопеда Рашида Саидова.

Он заявил, что к активному лету нужно готовиться в течение всего года. Физическая активность и сбалансированное питание помогут в этом организму. Если не уделить внимание подготовке, можно получить переутомление и травмы, после которых придется долго восстанавливаться.

Врач посоветовал постепенно увеличивать нагрузку и делать в работе перерывы. По мнению Саидова, ударный труд поможет разобраться с множеством задач, но последствия для организма будут плачевными. Если переработать, то на следующий день уже не получится активно трудиться.

Эксперт предложил делать разминку перед тем, как вскапывать грядки и браться за лопату. Это убережет от боли после окончания нагрузки. Также он порекомендовал использовать корсет для спины и ортезы на запястья и коленные суставы. Они фиксируют правильное положение частей тела и предотвращают вывихи, микротравмы, растяжения, боли в спине и запястьях.

Ортопед напомнил, что тяжелые вещи стоит носить по частям или использовать специальные приспособления.

"Резкое поднятие тяжелых вещей может привести к травме спины и запястья. Будьте внимательны и осторожны, чтобы дачный труд не привел в больницу", – предостерег он.

Саидов рассказал, что на даче необходимо обезопасить себя от жары, поэтому активную работу лучше отложить в период с 12:00 до 16:00. В это время лучше передохнуть в тени, чтобы не получить тепловой удар. Работать на даче лучше в легкой одежде из натуральных тканей, чтобы не перегреться, и пить больше воды, чтобы не получить обезвоживание.

"Если у вас имеются какие-то хронические заболевания и травмы, которые беспокоят после нагрузки, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Он даст рекомендации по оптимальной дачной активности. Активный труд имеет противопоказания, которые важно учитывать, чтобы не ухудшить свое самочувствие", – заключил ортопед.

Ранее терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что в огороде дачники могут заразиться смертельно опасными инфекциями. По его словам, они передаются через почву. В их число входят столбняк, токсоплазмоз, бешенство и боррелиоз.

До этого астролог, нумеролог Анастасия Турунцева сказала, что размещение колодца в южном, юго-западном и западном секторе дачного участка может негативно повлиять на здоровье и финансовое благополучие жильцов. Еще одна ошибка – располагать компостную яму вблизи источника воды. С точки зрения Васту, это также может негативно повлиять на здоровье, успех и финансовую сферу жильцов.

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