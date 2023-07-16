В ГД заявили о возможности подать в суд, если на даче покусали соседские пчелы

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На владельца дачной пасеки, чьи пчелы покусали соседей, можно подать в суд, при этом от виновника могут потребовать убрать пасеку. Об этом заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Здесь можно смело опираться на статью 304 Гражданского кодекса РФ. Согласно документу, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе запретить ответчику совершать определенные действия", – передает РИА Новости слова депутата.

Чаплин уточнил, что по решению суда, сосед должен будет ликвидировать последствия нарушения прав истца, то есть убрать пасеку при нанесении увечий. Он подчеркнул, что существует позитивная судебная практика по этим ситуациям.

Депутат заметил, что согласно законодательству Российской Федерации, разведение пчел на даче для собственных нужд не запрещается. Однако существуют ограничения по разведению агрессивных видов этих насекомых.

По его словам, нельзя продавать мед на территории СНТ. Однако в законах не указан запрет на занятие пчеловодством безопасного вида пчел для собственных нужд. Ограничение может появиться из-за решения собрания членов СНТ о запрете такой деятельности. При этом штрафа не будет, но будет исключение из товарищества.

Чтобы не получить штраф и не конфликтовать с соседям, необходимо оформить пасеку в ветстанции района, получить санитарный паспорт, разместить ульи на расстоянии не менее трех метров от соседских участков и на расстоянии 100 метров от учреждений и центральных дорог, заявил Чаплин.

"Акцентирую, что на дачах и в населенных пунктах размещать ульи разрешается только с миролюбивыми породами пчел и исключительно для собственных нужд… Помимо этого, по ветеринарным правилам в населенных пунктах на каждых 100 квадратных метрах участка может размещаться не более двух ульев", – сказал депутат.

Ранее Чаплин объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам следует сжигать ветки либо остатки деревьев на своем участке.

Закопав мусор в земле, дачник может нарушить состояние почвы и общую экологию. В связи с этим, к примеру, для строительных отходов нужно заказать специальную машину, которая вывезет все отходы по всем правилам.

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