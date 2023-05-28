Депутат рассказал, почему нельзя закапывать мусор на даче

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам следует сжигать ветки либо остатки деревьев на своем участке. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Закопав мусор в земле, дачник может нарушить состояние почвы и общую экологию. В связи с этим, к примеру, для строительных отходов нужно заказать специальную машину, которая вывезет все отходы по всем правилам.

На участке можно закопать ветки и листья, добавил парламентарий, однако только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям.

Чаплин напомнил, что все садовые некоммерческие товарищества (СНТ) обязаны иметь договор на вывоз мусора. Вместе с тем строительный либо крупногабаритный мусор нельзя выкинуть в такой контейнер. Тех дачников, которые выносят мусор просто за территорию СНТ, ждет штраф.

Что касается сжигания травы и веток, то, как напомнил депутат, с 1 марта этого года место использования открытого огня для этого должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра от построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса.

Также Чаплин посоветовал задуматься о "рециклинге" отходов. Для этого предусмотрено множество специальных контейнеров, однако необходимо помнить, что для этих целей не подойдут отходы от капремонта, ботва от корнеплодов, а также зола от сжигания твердого и жидкого топлива.

Ранее юрист предупредил россиян, что уничтожение борщевика на заброшенных дачных участках будет проводиться за счет их владельцев.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями на даче, а также как узаконить участок, если им долгое время никто не пользуется.