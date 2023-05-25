Иммунолог рассказал об инфекциях при возделывании огорода на даче

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При работе на огороде следует соблюдать меры предосторожности. Дачникам необходимо мыть руки, не прикасаться к лицу и работать в перчатках. Это нужно для защиты от инфекций, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аллерголога-иммунолога и гастроэнтеролога Александра Андреева.

"Токсоплазмоз – паразитарное заболевание. Его вызывает токсоплазма – одноклеточный паразит, переносчиком которого выступают кошки. Достаточно соприкосновения с остатками кошачьих фекалий в земле или песке", – указал он.

По словам эксперта, при возделывании почвы человек может заразиться мышиной лихорадкой, поскольку болезнь способна передаваться через укус грызуна и грязные руки. Инфекция может привести к кровоизлиянию в мозг, заражению крови, отеку легких и воспалению мышечной ткани сердца, объяснил специалист.

Врач отметил, что возбудитель столбняка также может оказаться в земле с выделениями птиц и животных.

"В организм человека он способен проникнуть даже через небольшое повреждение на коже – царапину, трещинку, след от занозы. Если ранее зараженный не был привит от столбняка, вероятность летального исхода окажется крайне высока", – заключил Андреев.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы рядом с вами не поселились лисы, нужно регулярно вывозить мусор и не складировать пищевые отходы. Также важно огородить территорию и регулярно ее осматривать. Эксперты напомнили, что не стоит пытаться прикормить дикое животное или приручить его.