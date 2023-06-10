Депутат рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

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Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о нескольких способах, как законно оформить заброшенный садовый участок соседа на себя. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Так, если участок был заброшен более трех лет или он используется с нарушением разрешенного назначения земли, то, согласно гражданскому законодательству, его могут изъять у недобросовестного собственника.

Однако, по словам депутата, подобное изъятие производится только по решению суда и в пользу муниципального образования – это не гарантирует того, что участок потом передадут добросовестному соседу.

Также может иметь место вариант, когда участок признан бесхозным, если у него нет фактического собственника. Парламентарий объяснил, что такая ситуация может случиться, если бывший собственник отказался от прав на землю или умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок.

В данном случае Росреестр может принять на учет такую землю по заявлению муниципалитета и без решения суда. Однако это также не гарантирует, что участок сразу сменит собственника.

В качестве последнего варианта Чаплин напомнил о процессе приобретательной давности: когда человек ухаживает за соседским участком или открыто проживает в бесхозном доме, а законные владельцы при этом в течение 15 лет не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество.

В этом случае у дачника может появиться возможность стать полноправным собственником. Однако, отметил депутат, если в реестре есть запись о собственнике земли, то использовать приобретательную давность уже не получится.

Кроме того, в отдельных регионах могут иметь место свои нормы и программы по данному вопросу, заключил Чаплин.

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