Россиянам рассказали, как выбрать роутер для дачи

Фото: depositpfotos/Wirestock

Установка роутера со слотом для сим-карты поможет решить проблему с доступом к интернету. Менеджер направления Wi-Fi в сегменте b2c телеком-провайдера "Дом.ру" Михаил Белогорцев в эфире радио Sputnik рассказал, какими характеристиками должно обладать это устройство.

По словам эксперта, при выборе роутера для загородного дома следует учитывать доступные варианты подключения и бюджет.

"Выберите роутер с поддержкой сим-карты, с внешними антеннами и поддержкой Mesh, если участок большой. Также можно купить готовую Mesh-систему, которая будет работать еще более эффективно. Альтернативный вариант для покрытия "мертвых зон" на загородном участке – это установка репитера для роутера, чтобы усилить сигнал и обеспечить более стабильное соединение", – заявил Белогорцев.

Эксперт рекомендовал обратить внимание на устройства со стандартом не ниже 802.11(ac), или Wi-Fi 5. Кроме того, роутер должен поддерживать диапазон частот в 5 гигагерц. Кроме того, для более широкого сигнала Wi-Fi следует купить специальный гаджет. Такие подойдут для размещения на улице: они более компактные, с влагозащищенным корпусом. Они могут стойко переносить смену температуры. Подобные роутеры необходимо устанавливать как можно выше.

Помимо прочего, для дачи может подойти автономное устройство. Оно может работать без подключения к сети, например, на случай перебоев с электроснабжением, отметил Белогорцев.

Ранее компания ElectronicHub, которая занимается ремонтом смартфонов, представила перечень моделей наиболее и наименее ремонтопригодных гаджетов. По данным экспертов, самыми доступными для ремонта смартфонами стали Moto G7, Samsung Galaxy A40 и Galaxy S22.