Почти 60% жителей Москвы не любят заниматься садом и огородом

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Среди жителей столицы 56% не любят работать в саду и огороде. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.





из исследования сервиса "Авито Услуги" 34% готовы помочь близким, если их попросят. Еще 11% ответили, что не готовы заниматься садово-огородными работами ни при каких обстоятельствах. Чаще такой ответ давали мужчины (50%) и молодежь в возрасте 18–24 года (57%). Женщины больше склонны проводить время в саду или огороде, а также ухаживать за цветами растениями (56%).

По словам аналитиков, дачники, которые не хотят заниматься работами на участке самостоятельно, все чаще обращаются к специалистам для выполнения трудоемких задач. Например, весной 2023 года спрос на услуги в категории "Сад, благоустройство" среди жителей столицы вырос на 81% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего их интересует озеленение участка, обустройство скважин и колодцев, земляные работы, вывоз мусора и другое.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Среди жителей Москвы на 155% вырос спрос на обустройство и обслуживание скважин и колодцев, на 46% чаще стали искать услуги по возведению навесов и заборов, на 84% – озеленение и уход за садом и огородом.

Ранее исследование показало, что среди россиян 58% не хотят ездить вместе с родственниками на дачу. Примечательно, что чаще всего такую позицию высказывали респонденты из возрастной категории 23–39 лет (66%). В основном опрошенные объясняли свое нежелание ехать за город в компании родных различием во взглядах на тип отдыха между разными поколениями.

