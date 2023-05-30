00:15Общество
Почти 60% жителей Москвы не любят заниматься садом и огородом
Фото: depositphotos/belchonock
Среди жителей столицы 56% не любят работать в саду и огороде. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.
По словам аналитиков, дачники, которые не хотят заниматься работами на участке самостоятельно, все чаще обращаются к специалистам для выполнения трудоемких задач. Например, весной 2023 года спрос на услуги в категории "Сад, благоустройство" среди жителей столицы вырос на 81% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего их интересует озеленение участка, обустройство скважин и колодцев, земляные работы, вывоз мусора и другое.
Ранее исследование показало, что среди россиян 58% не хотят ездить вместе с родственниками на дачу. Примечательно, что чаще всего такую позицию высказывали респонденты из возрастной категории 23–39 лет (66%). В основном опрошенные объясняли свое нежелание ехать за город в компании родных различием во взглядах на тип отдыха между разными поколениями.
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