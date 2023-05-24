Больше половины россиян не хотят ездить на дачу с родственниками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

58% опрошенных россиян не хотят ездить на дачу вместе со своими родственниками, большинство из них объясняет это различиями предпочтений в вопросе отдыха. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование группы "Ренессанс страхование".

Несмотря на нежелание ездить на дачу с родными, десятая часть таких людей готова сделать исключение в критической ситуации. Чаще всего от загородного отдыха с родственниками отказываются молодые люди в возрасте 23–39 лет.

Среди причин, помимо разницы во взглядах на отдых, можно выделить трудности в долгом общении с близкими (19%) и нежелание заниматься огородом вместо отдыха (14%). Последним вариантом чаще всего объясняли свое отношение к дачному отдыху москвичи.

Ранее стало известно, что в этом году только у 42% россиян есть желание проводить летний отпуск на даче. Большинство из них – 60% – предпочитают отдыхать за городом, поскольку любят проводить время на участке. Еще для 11% россиян это традиция.

