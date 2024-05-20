Депутат Милонов предложил ввести в России меры для поддержки садоводов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России меры для поддержки садоводов. Соответствующее письмо он направил на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, передает RT.

"В нашей стране особое значение имеет занятие сельским приусадебным хозяйством среди граждан. Россияне с особой любовью и старанием занимаются выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках", – отметил депутат.

По мнению Милонова, ведение хозяйства на приусадебных участках имеет для РФ стратегическое значение. Он предложил обеспечивать садоводов льготными и бесплатными семенами, а также проводить открытые лекции по садоводству и поддерживать россиян в организации сезонных ярмарок и рынков для реализации урожая.

Ранее председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов посоветовал россиянам запастись запасами рассады на случай заморозков. Он отметил, что похолодание в столицу приходит постоянно, а запасы рассады позволят заместить погибшие от заморозков растения.

