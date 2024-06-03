Юрист Ефимов назвал незаконным пользование заброшенными дачными участками

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Покушаться на заброшенную землю соседних участков и пользоваться ею незаконно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Сергея Ефимова.

"Некоторые дачники порой пытаются "откусить" часть соседнего участка, например сдвинуть на несколько метров свой забор. Эти действия тоже находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке", – сказал он.

Как отметил эксперт, собственники якобы бесхозной земли могут появиться, оспорить такой захват в суде и вернуть территорию обратно.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что россияне имеют право бесплатно и законно увеличить площадь дачного участка за счет присоединения палисадника. Депутат также обратил внимание, что при этой процедуре необходимо уточнить данные о земле, на которой планируются изменения, в ЕГРН.

До этого сообщалось, что Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В соответствии с нововведениями, собственников земли обяжут приступать к осваиванию своих участков в течение трех лет после их покупки. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила данное предложение.

