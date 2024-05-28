Юрист Асабина рассказала о штрафе за продажу картофеля с дачи

Фото: 123RF/fotohelin

За продажу картофеля с дачи можно получить штраф до двух тысяч рублей. С таким предупреждением к россиянам обратилась юрист Анастасия Асабина, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, нарушителями являются дачники, которые зарабатывают на продаже собственноручно выращенных овощей, не имея при этом государственной регистрации или лицензии. Их могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 000 рублей по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Асабина также уточнила, что выплатить штраф должны будут и те россияне, которые выращивают картофель на продажу из собственных клубней. Эксперт обратила внимание, что они нарушают правила производства семян сельскохозяйственных растений, которые закреплены в статье 10.12 КоАП. Размер взыскания за это достигает 500 рублей.

Ранее сообщалось, что Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В соответствии с этими нормами, собственники земли должны будут начать осваивать свои участки в течение трех лет с момента приобретения. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила данное предложение.

