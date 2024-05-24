Адвокат Кудерко: дачникам грозит тюремный срок за выращивание ипомеи трехцветной

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За выращивание ипомеи трехцветной дачникам может грозить уголовная ответственность, так как это растение содержит запрещенное вещество эргин. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

Так, по ее словам, в статье 231 Уголовного кодекса РФ сказано, что уголовное наказание может быть применено за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Список часто пополняется, поэтому эксперт рекомендовал следить за этими изменениями.

"За 10–11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более – до восьми лет заключения", – предупредила Кудерко.

Судья будет также учитывать при вынесении решения, выросло ли растение самосевом или является целенаправленной посадкой.

Проверки по выявлению нарушителей будут проводить правоохранительные органы, а контролировать процесс высадки этих растений будет Россельхознадзор. Чтобы дачникам не грозила уголовная ответственность, Кудерко посоветовала тщательнее выбирать декоративные растения и пропалывать дикорастущие цветы.

Между тем эксперт в сфере недвижимости Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik рассказал, что дачникам к летнему сезону лучше подготовиться заранее, так как синоптики прогнозируют жаркую погоду, которая может привести к возникновению пожароопасных ситуаций.

В первую очередь он порекомендовал избавиться от сухой травы и мусора. По его словам, даже пустая бутылка под солнцем может загореться. Также он посоветовал хранить на участке емкость, заполненную водой для защиты от пожара.

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), как он утверждает, должны контролировать состояние травы на обочинах дорог. В жаркое лето к концу июня зеленая трава превращается в сухостой, отметил Мезенцев.

"Лесной пожар – это самое страшное, что может произойти, огонь наступает на поселок сплошной стеной. Многие жители поселков самоорганизуются и помогают делать минерализованные полосы, убирать хворост, следят за тем, чтобы туристы не ходили в лес и не разводили огонь в этот период", – объяснил эксперт.

При этом он уточнил, что рядом с дорогами не должно быть лишних предметов (например, стройматериалов), которые могут также воспламениться. Более того, он попросил не оставлять машины на дорогах общего пользования на территории поселков, поскольку это может помешать проезду пожарных.

Ранее сообщалось, что за выращивание ипомеи трехцветной в большом количестве россиянам может грозить уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Как рассказал депутат ГД Сергей Гаврилов, в семечках растения содержатся галлюциногенные вещества.

