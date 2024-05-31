Депутат Гаврилов: россияне имеют право бесплатно присоединить к даче палисадник

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Россияне имеют право бесплатно и законно увеличить площадь дачного участка за счет присоединения палисадника. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает News.ru.

Депутат также обратил внимание, что при этой процедуре необходимо уточнить данные о земле, на которой планируются изменения, в ЕГРН.

"При выявлении кадастровых ошибок, уточнении границ участка нередко обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности. Такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН. Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади", – пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что россияне смогут законно увеличить площадь своего дачного участка за счет прилегающей территории путем перераспределения земель. Он уточнил, что такой способ дает возможность присоединить к своей земле соседнюю территорию, в том числе палисадник.

По словам Гаврилова, собственники земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также индивидуального жилищного строительства, смогут сделать это, если после расширения площадь принадлежащей им земли не превысит максимальные размеры, которые указаны в местных правилах землепользования и застройки.

Парламентарий обратил внимание, что перераспределение земель и земельных участков является платной процедурой.

Ранее сообщалось, что Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В соответствии с нововведениями, собственников земли обяжут приступать к осваиванию своих участков в течение трех лет после их покупки. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила данное предложение.