17 июля, 15:55Происшествия
Прокуратура начала проверку в связи с загрязнением реки Чертановки на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с загрязнением акватории реки Чертановки на юге Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным прокуратуры, к проверке привлекли специалистов Мосводостока. Взяты пробы воды, чтобы установить источник загрязнения водного объекта.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В мае прокуратура инициировала проверку в связи с загрязнением реки Сетуни на западе Москвы. Параллельно эксперты приступили к проведению работ по обработке поверхности реки специальными средствами, ликвидирующими загрязнение.
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