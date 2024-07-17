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17 июля, 15:55

Происшествия

Прокуратура начала проверку в связи с загрязнением реки Чертановки на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с загрязнением акватории реки Чертановки на юге Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным прокуратуры, к проверке привлекли специалистов Мосводостока. Взяты пробы воды, чтобы установить источник загрязнения водного объекта.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В мае прокуратура инициировала проверку в связи с загрязнением реки Сетуни на западе Москвы. Параллельно эксперты приступили к проведению работ по обработке поверхности реки специальными средствами, ликвидирующими загрязнение.

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