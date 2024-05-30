Прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Сетуни в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку в связи с загрязнением реки Сетуни на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, экспертизу проведут специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) и ГУП "Мосводосток". На данный момент они уже взяли пробы воды и начали установку источника загрязнения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Параллельно эксперты приступили к проведению работ по обработке поверхности реки специальными средствами, ликвидирующими загрязнение.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли участие в экологическом сплаве по реке Яузе в Москве. Они определяли участки, которые нуждаются в очистке и реабилитации, а также места, где необходимо сделать спуск для лодок. Среди участников были председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. Они отметили места, где можно сделать береговое укрепление, вычистить мусор и сделать пирс, чтобы можно было сесть в плавательное средство и выйти из него.