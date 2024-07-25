Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В Зеленограде пройдут работы по реабилитации Школьного озера, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии. В частности, на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года было активное цветение акватории. Кроме того, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу.

В связи с этим власти решили провести комплексную реабилитацию пруда. Работы планируется завершить до конца августа. На сегодняшний день водоем площадью более 5,8 гектара уже очистили от ила. Оттуда вытащили свыше 9 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря чему средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 метров.

Береговую полосу отремонтировали и украсили камнем. Ее существующая конструкция осталась пологой. Планируется очистить пляжную зону и подсыпать туда песок.

В планах также благоустроить территорию, прилегающую к водоему – расширить пляжную зону, оборудовать ее удобными лежаками под навесами и раздевалками, обновить прогулочные дорожки, модернизировать систему освещения, сделать площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис.

Ранее стало известно о работах по благоустройству двух зон отдыха рядом с прудом Быково Болото и у Школьного озера в Зеленограде. Около пруда сделают единый спортивный кластер с сетью велодорожек, а у озера обновят пляж с лежаками и раздевалками. Так, на этих двух участках специалисты проведут реабилитацию водоемов. Закончить благоустройство зон планируют в августе этого года.

