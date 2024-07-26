С начала навигации коммунальный флот собрал с акватории Москвы 400 тонн мусора

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

С начала навигации коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы более 400 тонн мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что коммунальные суда ежедневно собирают мусор с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения и убирают иловый осадок. Большая часть собранного мусора – это бревна поваленных деревьев.

"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент подъема крупногабаритного мусора, в центре в основном собирают мелкий плавающий мусор – бутылки, пенопласт и пластик", – рассказал Бирюков.

По его словам, благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.

Мусор собирают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. Столичный коммунальный флот работает круглый год. После окончания сезонной навигации на воде остаются два судна.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что городские службы на постоянной основе заботятся о состоянии Москвы-реки. Чистоту реки поддерживает коммунальный флот ГУП "Мосводосток".

В свою очередь, на протяжении всего года ГБУ "Гормост" ведет ремонт мостов и набережных, а также осуществляет гидротехнические работы на причалах. Кроме того, столичные службы заботятся о безопасности горожан. Ответственность за это несут спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

