Видео мощного смерча в Сочи появилось в Сети

Видео: телеграм-канал Shot

Над Черным морем у берегов Сочи утром 23 июля образовался смерч.

В Сети появились видео, на которых видно, как огромный водяной столб устремился в небо. Насколько далеко воронка находится от берега, непонятно, поскольку дома заслоняют кромку воды.

Жителей Сочи предупреждали о возможном формировании смерчей. Синоптики отмечали, что 23 и 24 июля на всем побережье города от Магри до Веселого есть опасность их образования. Помимо этого, на курорт могут обрушиться сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе до 18 метров в секунду.

Все городские экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Отдыхающим и жителям курорта рекомендовано соблюдать меры безопасности и обращать внимание на сообщения в СМИ.



Видео: телеграм-канал Shot