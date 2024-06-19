19 июня, 15:30Новости
Новости регионов: дельфины подплыли близко к людям во время охоты в Тамани
На Черном море в Тамани дельфины устроили неожиданное представление. Отдыхающие наблюдали, как во время охоты дельфины подбрасывали рыбу вверх и плескались рядом с берегом.
Тем временем побережье Владивостока заполонили опасные для человека медузы-крестовики. Их обнаружили сразу на нескольких пляжах. Встреча с медузой грозит ожогами, ломотой по всему телу и сильным кашлем. Лечение в этом случае занимает несколько дней.
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