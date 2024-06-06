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06 июня, 11:30

Общество

Крупные и опасные клещи могут появиться в Москве в текущем сезоне

Крупные и опасные клещи могут появиться в Москве в текущем сезоне

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По словам специалистов, большие и опасные клещи, которые мигрируют с юга континента, могут появиться и в Москве. Как отметила руководитель дезинфекционной станции № 1 Московского городского центра дезинфекции Ольга Окушко, их уже обнаруживали на юге России и в Сибири.

Клещи нового опасного вида могут быть переносчиками вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. Кроме того, в отличие от насекомых, которые традиционно населяют Россию, новые кровососущие могут легко переносить жару без снижения активности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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