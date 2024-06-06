Крупные и опасные клещи могут появиться в Москве в текущем сезоне

По словам специалистов, большие и опасные клещи, которые мигрируют с юга континента, могут появиться и в Москве. Как отметила руководитель дезинфекционной станции № 1 Московского городского центра дезинфекции Ольга Окушко, их уже обнаруживали на юге России и в Сибири.

Клещи нового опасного вида могут быть переносчиками вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. Кроме того, в отличие от насекомых, которые традиционно населяют Россию, новые кровососущие могут легко переносить жару без снижения активности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.