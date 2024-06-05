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05 июня, 07:30

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Новости регионов: сугробы выросли в Тернейском районе Приморья в июне

Новости регионов: сугробы выросли в Тернейском районе Приморья в июне

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В Приморье прошли июньские снегопады. Сугробы выросли в Тернейском районе на перевале у поселка Светлая. Владельцам легковых машин рекомендовали переобуть транспортное средство в зимнюю резину.

Тем временем в Забайкалье продолжают борьбу с лесными пожарами. Площадь самого крупного из них превышает 20 тысяч гектаров. Для тушения огня привлекли парашютистов и десантников Авиалесохраны из нескольких регионов РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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