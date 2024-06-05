05 июня, 07:30Новости
Новости регионов: сугробы выросли в Тернейском районе Приморья в июне
В Приморье прошли июньские снегопады. Сугробы выросли в Тернейском районе на перевале у поселка Светлая. Владельцам легковых машин рекомендовали переобуть транспортное средство в зимнюю резину.
Тем временем в Забайкалье продолжают борьбу с лесными пожарами. Площадь самого крупного из них превышает 20 тысяч гектаров. Для тушения огня привлекли парашютистов и десантников Авиалесохраны из нескольких регионов РФ.
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