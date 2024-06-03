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03 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе с горючими материалами в Новосибирске

Новости регионов: пожар произошел на складе с горючими материалами в Новосибирске

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В Новосибирске произошел крупный пожар на складе с горючими материалами. Огонь полностью охватил здание площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Некоторые конструкции частично обрушились. Как сообщили в МЧС, к тушению привлечены 55 человек и 16 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание.

В Астрахани построили круизный теплоход "Аурум" в ретро-стиле. Трехпалубное судно рассчитано на 180 пассажиров. Он будет работать по круизному маршруту "Московская кругосветка" на Волге и Оке. Старт намечен на 21 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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