Новости регионов: сильный снегопад прошел в Томской области

В Томской области выпал снег в конце мая. Осадки оказались обильными, они затронули несколько сел и городов региона. Местные жители поделились кадрами, как занесло дорогу: проезжая часть полностью покрыта снегом, который не тает. Синоптики сообщили, что к 1 июня в регионе ожидается потепление.

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге перевернулся грузовик с песком. Авария произошла утром 29 мая на 127-м километре, на съезде на Кронштадт. В полиции сообщили, что в ДТП участвовали два автомобиля. На месте аварии работают правоохранители.

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