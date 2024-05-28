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28 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: магазины и склады на площади 400 кв м загорелись в Якутске

Новости регионов: магазины и склады на площади 400 кв м загорелись в Якутске

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В Якутске загорелись оптовые магазины и склады. Пламя охватило 400 квадратных метров. Ситуацию осложняли плотная застройка и обилие горючих материалов, однако с открытым горением удалось справиться за полчаса.

Между тем в Приморье село оказалось в транспортной блокаде из-за аварийного моста. Опасную конструкцию перекрыли, машины по нему проехать не могут, а объездную дорогу затопили продолжительные дожди. У жителей нет возможности добраться даже до работы. Ситуацией заинтересовались следователи.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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