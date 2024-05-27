Новости регионов: снег выпал в Нижнем Тагиле в конце мая

За пять дней до календарного лета на Нижний Тагил обрушился снегопад. Небольшие сугробы намело поверх травы. Холодный фронт накрыл регион в ночь на 26 мая. Тем временем свердловские спасатели объявили новое штормовое предупреждение. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильный ветер и ночные заморозки.

Пожар в подъезде многоквартирного дома произошел в Архангельске. При этом огонь охватил крышу, сообщили в региональном МЧС. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, среди них двое детей. Одного из жильцов спасти не удалось. По одной из версий, это был виновник пожара, который уснул с сигаретой.

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