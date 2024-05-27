ФАС и "Аэрофлот" проработают меры повышения прозрачности образования цен на перелеты

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ФАС и "Аэрофлот" по итогам встречи, которая была посвящена стоимости авиабилетов, договорились проработать способы повышения уровня прозрачности образования цен на воздушные перевозки. Об этом рассказали представители службы.

Стороны пришли к единому мнению о том, что механизмы ценообразования авиакомпаний России и их коммерческая политика нуждаются в уточнении в связи с изменениями, которые произошли в рыночной среде.

Результаты этой работы позволят авиаотрасли страны повысить прозрачность и предсказуемость стоимости перелетов для пассажиров, уточнили в ФАС. Речь в том числе идет и об установлении стартовой цены билетов на самолет.

Служба намерена проанализировать аэропортовые тарифы. Проверка будет проведена и по наземному обслуживанию пассажиров. Кроме того, в ФАС оценят стоимость реализации авиакеросина.

"По мнению ведомства, это позволит снизить нагрузку на затраты авиакомпаний", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФАС обратилась к авиакомпаниям России с требованием обеспечить доступность перелетов. Служба заявила о необходимости проанализировать расходы авиационных компаний, которые включаются в стоимость перелетов. Кроме того, в ФАС рекомендовали оценить эффективность закупок.