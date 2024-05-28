Новости мира: молния ударила в детей на пляже в Пуэрто-Рико

В Пуэрто-Рико во время грозы молния ударила в отдыхающих на пляже. Все трое пострадавших – дети. Первую помощь им оказали случайные очевидцы, затем подростков доставили в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Тем временем сильные ливни и град обрушились на два мексиканских штата: Пуэбла и Нуэво-Леон. Сильный ветер снес деревья, электрические столбы и повредил городскую инфраструктуру, а дожди вызвали подтопления. При этом Мехико и ряд других регионов Мексики страдают от засухи и рекордной жары.

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