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28 мая, 23:55

Происшествия

Новости мира: молния ударила в детей на пляже в Пуэрто-Рико

Новости мира: молния ударила в детей на пляже в Пуэрто-Рико

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В Пуэрто-Рико во время грозы молния ударила в отдыхающих на пляже. Все трое пострадавших – дети. Первую помощь им оказали случайные очевидцы, затем подростков доставили в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Тем временем сильные ливни и град обрушились на два мексиканских штата: Пуэбла и Нуэво-Леон. Сильный ветер снес деревья, электрические столбы и повредил городскую инфраструктуру, а дожди вызвали подтопления. При этом Мехико и ряд других регионов Мексики страдают от засухи и рекордной жары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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