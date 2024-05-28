Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 15:30

Происшествия

Пассажирке столичного автобуса грозит пять лет лишения свободы за нападение на контролера

Пассажирке столичного автобуса грозит пять лет лишения свободы за нападение на контролера

Новости регионов: пожар вспыхнул в хлебном киоске в Туле

Новости мира: США и ЕС не допустили подписания мирного договора между Украиной и Россией

Новости регионов: четыре человека пострадали в аварии с участием грузовика во Владивостоке

Новости регионов: спасатели вытащили из реки в Туве грузовик с людьми

Новости мира: 110 млн человек в США находятся в зоне риска из-за урагана и шторма

Новости регионов: магазины и склады на площади 400 кв м загорелись в Якутске

Новости мира: преступники в Сан-Франциско открыто совершают налеты на магазины

Силы противовоздушной обороны сбили дрон в Балашихе

Система ПВО сбила беспилотник в Балашихе

Пассажирка зашла в автобус в Москве и на требование предъявить билет ударила контролера по лицу. За нападение правонарушительнице грозит пять лет тюрьмы.

В Следственном комитете Москвы сообщили, что задержанной предъявили обвинение по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. На допросе она признала свою вину и раскаялась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика