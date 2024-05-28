Пассажирке столичного автобуса грозит пять лет лишения свободы за нападение на контролера

Пассажирка зашла в автобус в Москве и на требование предъявить билет ударила контролера по лицу. За нападение правонарушительнице грозит пять лет тюрьмы.

В Следственном комитете Москвы сообщили, что задержанной предъявили обвинение по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. На допросе она признала свою вину и раскаялась.

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