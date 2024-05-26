Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: ураган разрушил несколько построек в регионах России

Новости регионов: ураган разрушил несколько построек в регионах России

Человек погиб в результате аварии на 44-м километре МКАД

Новости регионов: в Белгородской области погибли трое мирных жителей

Автомобиль загорелся на 71-м километре МКАД

Новости часа: на юго-востоке Москвы произошел пожар

На юго-востоке столицы произошел пожар

Новости регионов: в Петербурге забаррикадировавшийся мужчина стреляет по полицейским

Новости регионов: мужчина стал стрелять по полицейским в Санкт-Петербурге

Новости регионов: сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре

Новости регионов: один ребенок остается в больнице после срыва кровли школы в Краснодаре

Ураганный ветер пронесся сразу по нескольким регионам России. В Пермском крае сорваны крыши с некоторых домов, тысячи жителей остались без электричества. На Камчатке находятся поваленные деревья и перевернутые остановки. А в Краснодаре рухнула кровля в школе. В результате пострадали 12 детей.

Между тем в Красной Поляне загорелся частный дом. Там находилась семья с четырьмя детьми, но им удалось покинуть горящее здание. А домашних питомцев спасти не удалось. В огне погибли две собаки.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика