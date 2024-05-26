Новости регионов: ураган разрушил несколько построек в регионах России

Ураганный ветер пронесся сразу по нескольким регионам России. В Пермском крае сорваны крыши с некоторых домов, тысячи жителей остались без электричества. На Камчатке находятся поваленные деревья и перевернутые остановки. А в Краснодаре рухнула кровля в школе. В результате пострадали 12 детей.

Между тем в Красной Поляне загорелся частный дом. Там находилась семья с четырьмя детьми, но им удалось покинуть горящее здание. А домашних питомцев спасти не удалось. В огне погибли две собаки.

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