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27 мая, 14:30

Происшествия

Новости регионов: строящийся жилой комплекс загорелся в Волгограде

Новости регионов: строящийся жилой комплекс загорелся в Волгограде

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В Волгограде произошел пожар в строящемся жилом комплексе. Огонь охватил 250 квадратных метров фасада высотки. Прибывшие пожарные быстро его потушили. Никто не пострадал.

Между тем во Владивостоке, в бухте Золотой Рог, загорелось рыболовное судно. Пожар в настоящее время тушат, сообщили в МЧС. Экипаж успел эвакуироваться до приезда пожарных.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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