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28 мая, 16:30

Происшествия

Новости регионов: огонь охватил двухэтажный дом в ЯНАО

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Пожар произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Огонь охватил двухэтажный дом, в котором официально никто не проживал. По оценкам МЧС, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. На месте работают пожарные, основные силы брошены на защиту соседних жилых домов.

Тем временем в Красноярском крае выпал майский снег. На кадрах из Шарыповского района видно, как снег засыпает зеленую траву, огороды и теплицы. При этом 29 мая, по прогнозам синоптиков, температура в регионе должна сильно повыситься.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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