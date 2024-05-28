28 мая, 16:30Происшествия
Новости регионов: огонь охватил двухэтажный дом в ЯНАО
Пожар произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Огонь охватил двухэтажный дом, в котором официально никто не проживал. По оценкам МЧС, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. На месте работают пожарные, основные силы брошены на защиту соседних жилых домов.
Тем временем в Красноярском крае выпал майский снег. На кадрах из Шарыповского района видно, как снег засыпает зеленую траву, огороды и теплицы. При этом 29 мая, по прогнозам синоптиков, температура в регионе должна сильно повыситься.
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