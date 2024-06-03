Новости регионов: град и ливень обрушились на Республику Саху

Град и сильный ливень обрушились на Нюрбинский район в Республике Сахе. Осадки были настолько крупными, что жители не решались выходить на улицу. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах республики ожидаются грозы.

Между тем крупный пожар произошел в Новосибирске. Там загорелся склад с горючими материалами. Огонь полностью охватил здание, оттуда повалил густой черный дым. Некоторые конструкции частично обрушились. Как сообщили в региональном МЧС, с пожаром боролись 55 человек и 16 единиц техники.

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