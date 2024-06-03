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Новости

03 июня, 15:30

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Новости регионов: ливень с градом и ураганным ветром прошел в Нижегородской области

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Нижегородскую область после жары накрыли дожди. В Кстове прошел сильный ливень с градом и ураганным ветром. По всему городу повалены деревья и рекламные щиты. На центральной площади подняло в воздух крышу главной сцены.

Тем временем в Забайкалье и Бурятии полыхают природные пожары. В Бурятии пламенем уже охвачены свыше 30 тысяч гектаров, в Забайкальском крае – более 63 тысяч гектаров. Где-то пожары вплотную подошли к железной дороге, составы проходят практически сквозь огненный туннель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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