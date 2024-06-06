МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в ночь на 6 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и порывистый ветер будут продолжаться в Москве в ночь на 6 июня. Экстренное предупреждение выпустил столичный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"В период с 22:00 часов 5 июня до 06:00 часов 6 июня местами в Москве сохранится ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15–17 метров в секунду, в отдельных районах град", – говорится в сообщении ведомства.

На фоне непогоды МЧС призвало горожан быть внимательнее и осторожнее, а также не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения во время езды и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров и парковать авто вдали от деревьев. Пешеходам также следует быть осторожнее на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что меньше чем за час в отдельных районах Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы выпало 20% месячной нормы осадков.

В четверг, 6 июня, в связи с грозой в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется и на территории Подмосковья.