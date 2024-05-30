The Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются по территории Европы

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Кровососущие клещи рода Hyalomma, которых называют "клещами-монстрами", распространяются по всей Европе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Sun, имеющую в распоряжении исследование ученых.

По информации издания, этот вид клещей может быть переносчиком смертельного заболевания – конго-крымской геморрагической лихорадки. В материале сказано, что раньше эти паукообразные обитали на территориях с тропическим климатом, например в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе до текущего момента они "оставались в тени". Однако ученые сообщили, что дикие животные, включая кроликов, перенесли паразитов в европейские страны.

"Клещи особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии. Их также находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно они были обнаружены в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии", – сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в России с начала сезона более 103 000 человек обратились к врачам за помощью после укусов клещей. К настоящему моменту в РФ прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,7 миллиона граждан.

