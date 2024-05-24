Врач Сапронов: боррелиоз после укуса клеща приводит к поражению органов тела

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При присасывании клещ выделяет бактерии боррелии в кровь человека и инфицирует его, из-за чего возникает боррелиоз, или болезнь Лайма. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на заведующего инфекционным отделением № 2 Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Георгия Сапронова.

Врач рассказал, что клещи живут в траве и кустах, поэтому легко попадают на кожу человека. Паразиты проникают в тело через прокол кожи хоботком, выделяя при этом обезболивающее вещество. Таким образом, человек почти никогда не замечает сам факт присасывания паразита. Сапронов объяснил, что боррелии – это бактерии, которые живут в желудочно-кишечном тракте клеща. Паразит выделяет их во время присасывания, заражая человека болезнью Лайма.

Сапронов уточнил, что симптомы боррелиоза проявляются на коже кольцевидными пятнами через одну-две недели, часто – в месте присасывания. Если клещ укусил в труднодоступном месте и человек его не заметил, то возбудитель инфекции распространится по всему телу. После этого покраснения могут появиться в любых местах. На последних стадиях поражаются суставы, сердце, а затем глаза и остальные органы.

Врач отметил, что риск передачи инфекции может быть высоким, средним и низким. Вероятность заражения значительно вырастает, если клещ находится в человеческом теле несколько дней, поэтому при присасывании боррелиоз развивается не всегда.

В качестве мер безопасности от болезни Лайма специалист порекомендовал снять живого клеща с тела и отдать его в специальную лабораторию. Если паразит оказался не зараженным, то человек может спокойно жить дальше. В противном случае необходимо обратиться к инфекционисту для прохождения антибактериальной профилактики. Она снизит вероятность развития боррелиоза.

Кроме того, Сапронов посоветовал надевать яркую одежду во время прогулок, чтобы сразу обнаружить на ней паразита. Он также рекомендовал ходить в высоких сапогах и заправлять в них штаны.

До этого сообщалось, что в России с начала сезона более 103 000 человек обратились к врачам за помощью после укусов клещей. К настоящему моменту в РФ прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,7 миллиона граждан.