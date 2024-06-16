Bild: полиция в Гамбурге ранила напавшего на людей перед матчем Евро-2024

Фото: ТАСС/Bodo Marks/dpa/picture-alliance

Полиция в Гамбурге при задержании ранила мужчину в ногу, который напал на людей перед футбольным матчем Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, задержанный был вооружен киркой и коктейлем Молотова. Мотивы нападавшего неизвестны. Инцидент произошел в районе Санкт-Паули возле станции Reeperbahn, в километре от официальной фан-зоны.

В Bild уточнили, что мужчина вышел из паба и бросился на фанатов и полицейских. Нападение не связано с футболом. Полиция полагает, что мужчина хотел использовать коктейль Молотова в толпе футбольных фанатов.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на двоих пассажиров в московском метро. По данным прокуратуры, инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро.