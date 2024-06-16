Сильный дождь с грозой ожидаются в Москве 17 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве в понедельник, 17 июня. Об этом телеграм-канале ГУ МЧС по Москве.

Синоптики также прогнозируют усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС порекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

В ведомстве призвали избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. Сотрудники МЧС посоветовали парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с понедельника ожидаются кратковременные дожди. Осадки будут не интенсивными, но повсеместными.