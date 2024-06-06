06 июня, 07:33Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове выросло до 67
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кузбасса"
Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове достигло 67 человек. Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.
В тяжелом состоянии находятся три человека, из них двое в реанимации, один – в операционной.
"Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", – добавил Середюк.
ДТП с двумя трамваями на Логовом шоссе в Кемерове произошло утром 6 июня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По словам главы города Дмитрия Анисимова, все пострадавшие в полном объеме получают необходимую медпомощь. Также в связи с ДТП в Кемерове создали оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию.