Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове выросло до 67

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кузбасса"

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове достигло 67 человек. Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

В тяжелом состоянии находятся три человека, из них двое в реанимации, один – в операционной.

"Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", – добавил Середюк.

ДТП с двумя трамваями на Логовом шоссе в Кемерове произошло утром 6 июня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам главы города Дмитрия Анисимова, все пострадавшие в полном объеме получают необходимую медпомощь. Также в связи с ДТП в Кемерове создали оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию.