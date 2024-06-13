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13 июня, 19:30

Происшествия

Новости мира: сильное наводнение произошло в нескольких регионах Испании

Новости мира: сильное наводнение произошло в нескольких регионах Испании

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В Испании произошло сильное наводнение. Затопленными оказались улицы, дома и автомобили. Причиной ЧП стали мощные штормы и ливни, обрушившиеся на некоторые районы страны. Сильные дожди парализовали работу аэропорта Сон-Сан-Хуан на острове Майорка.

Тем временем в парламенте Италии произошла драка из-за законопроекта о дифференцированной автономии. В нем участвовали десятки депутатов. Вокруг документа, который позволяет регионам получить больше полномочий, идет много споров. По мнению критиков, он может усугубить историческую пропасть между богатым севером страны и более бедным югом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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