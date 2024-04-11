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11 апреля, 07:45

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Съемочная группа филиала ВГТРК попала под обстрел в ЛНР

Съемочная группа филиала ВГТРК попала под обстрел в ЛНР

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Следственный комитет РФ выяснит все обстоятельства обстрела российских журналистов украинской стороной. В свою очередь, в министерстве иностранных дел России потребовали, чтобы удар ВСУ по съемочной группе луганского филиала ВГТРК осудили международные структуры.

Инцидент произошел в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. В результате обстрела оператор получил ранение, но продолжил съемку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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