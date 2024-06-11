Новости мира: израильская армия нанесла серию авиаударов по северной части Ливана

Израильская армия нанесла серию авиаударов по северной части Ливана – это недалеко от границы с Сирией. По предварительным данным, военные самолеты ЦАХАЛ совершили семь атак в этом районе. Зарубежные СМИ сообщают, что в результате обстрела погибли три члена ливанского движения "Хезболла".

В испанской Мурсии после сильных ливней затопило улицы. Потоком воды сносило мусорные баки и машины, в связи с этим власти города призвали жителей не покидать свои дома.

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