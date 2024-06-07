Новости регионов: режим ЧС из-за пожаров объявили в четырех российских регионах

В четырех регионах России введен режим ЧС из-за пожаров. Среди них – Забайкальский край, Бурятия, Якутия и Амурская область. Еще в 60 субъектах действует особый противопожарный режим. Всего с начала года в России возникли 3,5 тысячи очагов лесных пожаров, что на две тысячи меньше, чем в 2023 году. Самая непростая ситуация наблюдается в Якутии и Забайкалье. В обеих республиках горит около 50 тысяч гектаров леса. Тушат пожары несколько тысяч специалистов авиалесоохраны.

Кроме того, в Забайкальском крае три человека погибли, еще 25 получили травмы после того, как автобус с вахтовиками на полной скорости вылетел в кювет у поселка Давенда. Пострадавших доставили в районную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

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