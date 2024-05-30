Sky News: Карл III по состоянию здоровья примет военный парад в Лондоне из кареты

Фото: ТАСС/АР/Suzanne Plunkett

Король Великобритании Карл III примет военный парад, который состоится 15 июня в центре Лондона, в карете, а не верхом. Это связано с состоянием его здоровья на фоне недавно пройденного курса лечения от онкологического заболевания, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на Букингемский дворец.

На мероприятии вместе с монархом будет присутствовать его жена Камилла. Супруги будут находиться в ландо Ascot.

В связи с увеличенной простатой в конце января 2024 года Карлу III в плановом порядке провели операцию. В ходе процедуры медики обнаружили у него рак. Информацию об этом Букингемский дворец обнародовал в начале февраля.

На период лечения король отошел от исполнения своих публичных обязанностей, но продолжал работать. При этом представители монаршей семьи так и не раскрыли тип рака, от которого страдает 75-летний Карл III.

Впервые после этого британский король вышел на публику 19 марта. Утром этого дня он встретился с ветеранами Корейской войны. Мероприятие было посвящено 70-летию со дня подписания соглашения о перемирии, которое завершило конфликт между двумя странами.

О возвращении короля к исполнению его общественных обязанностей было объявлено 30 апреля. В течение последнего месяца в Букингемском дворце делали несколько заявлений о состоянии здоровья Карла III. Также распространялись фотографии и видео с монархом. Было опубликовано его пасхальное обращение и фото с аудиенции с премьер-министром Риши Сунаком.

Ранее Карл III рассказал, что во время прохождения лечения от онкологического заболевания он лишился возможности ощущать вкус. Король рассказал об этом во время посещения Музея военной авиации в Гэмпшире в беседе с ветераном британских вооруженных сил Аароном Мэпплбеком.

