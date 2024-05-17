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17 мая, 22:15

Происшествия

Взрыв прогремел в здании Военной академии связи в Петербурге

Взрыв прогремел в здании Военной академии связи в Петербурге

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Взрыв произошел в здании Военной академии связи имени Буденного в Петербурге. В Ленинградском военном округе сообщили, что семь военнослужащих пострадали. Все они находятся в сознании, их госпитализировали.

Причиной взрыва в академии стала произвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что произошедшее находится в зоне ответственности Минобороны и не носит террористического характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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