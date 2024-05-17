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17 мая, 09:30

В мире

Новости мира: в ООН сообщили об угрозе гуманитарной катастрофы в Судане

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Судан находится на пороге гуманитарной катастрофы, заявили в ООН. Более года боев между армией и местными группировками привели к продовольственному кризису. С острой нехваткой еды столкнулись почти 18 миллионов суданцев. По специальной программе ООН, была выделена гуманитарная помощь, однако из-за боевых действий доставить ее людям не получается.

Между тем в Индонезии обильные осадки привели к разливу реки Махакам. В Восточном Калимантане затоплены сотни домов. Люди вынуждены спасаться на крышах. Местные жители, у которых есть свои лодки, помогают соседям эвакуироваться.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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