Новости мира: град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines

Сильнейший град прошел по штату Арканзас в США, уничтожив множество посевов и побив сотни автомобилей. Австрийский самолет также попал в град во время полета, потеряв половину носовой части на высоте 6 000 метров. Несмотря на турбулентность, значительные повреждения и отсутствие видимости, самолету удалось благополучно приземлиться в международном аэропорту Вены.

Франция может поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5. ВВС Франции располагают всего 26 самолетами такого типа.

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