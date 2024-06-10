Новости мира: град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines

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10 июня, 07:45

В мире

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Сильнейший град прошел по штату Арканзас в США, уничтожив множество посевов и побив сотни автомобилей. Австрийский самолет также попал в град во время полета, потеряв половину носовой части на высоте 6 000 метров. Несмотря на турбулентность, значительные повреждения и отсутствие видимости, самолету удалось благополучно приземлиться в международном аэропорту Вены.

Франция может поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5. ВВС Франции располагают всего 26 самолетами такого типа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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